خبير اقتصادي: أسعار النفط لن تواصل الهبوط و"تفاؤل المسؤولين" أضر بالموازنة

شفق نيوز/ رجح الخبير الاقتصادي العراقي حمزة الجواهري، اليوم الاثنين، أن أسعار النفط لن تواصل الهبوط بشكل كبير، مؤكدًا أن "تفاؤل المسؤولين" كان مفرطًا جدًا عند وضع الموازنة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو 3.5%، لتصل إلى 63.30 دولاراً للبرميل عند الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.20 دولار، أو 3.6%، لتصل إلى 59.79 دولاراً.

وقال الجواهري، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار النفط لن تهبط كثيراً لأن الكثير من الحقول سيكون من الصعب عليها الاستمرار في الإنتاج إذا كانت الأسعار غير مجدية اقتصادياً".

وأضاف، "بالنسبة للعراق، فإن الإنتاج سيبقى الأكثر ربحية لأن كلفة إنتاجه تعتبر الأقل عالميًا".

وأكد الجواهري أنه "كان لزاماً على العراق أن يضع سعراً افتراضياً أقل من هذا بكثير، لكن تفاؤل المسؤولين كان مفرطاً جداً عند وضع الموازنة، لذا يجب تقليص النفقات إلى أقل ما يمكن".

وفي وقت سابق، أكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح تأمين الحكومة العراقية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية خلال المرحلة المقبلة، رغم انخفاض أسعار النفط.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "من أولويات عمل الحكومة العراقية هو تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية، وهذه الرواتب مؤمنة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، رغم انخفاض أسعار النفط"، مؤكدًا أن العراق مرَّ بمثل هذه الأزمات في السنوات الماضية التي أدت إلى انخفاض أكبر في أسعار النفط، لكنه عمل على توفير الرواتب التي تعتبر من أساسيات عمل الحكومة.

وأضاف أن "تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية، ضمن موازنة 2025، مؤمن بشكل كامل، ولا مخاوف على تلك الرواتب إطلاقًا بعد انخفاض أسعار النفط".