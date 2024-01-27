خبير اقتصادي: القصف المتكرر لحقل "كورمور" يقوّض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في العراق

شفق نيوز/ حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت، من أن الهجمات المتكررة التي تستهدف حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية تقوّض الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز الطبيعي.

وقال المرسومي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، إن "القصف المتكرر لحقل (كورمور)، وهو أكبر حقول الغاز في البلاد واعاقة تطويره يقوّض جهود الحكومة المركزية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في العراق".

وتعرض حقل غاز "كورمور" في السليمانية مساء أول أمس الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، إلى هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة ادى الى اندلاع حريق داخل الحقل مما تسبب في إيقاف عملية إنتاج الغاز، وإيقاف إمداده لجميع محطات الكهرباء في اقليم كوردستان.

ونددت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، أمس الجمعة، بالهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

واعتبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الجمعة، ان التصريحات و الإدانات بشأن ما يتعرض له اقليم كوردستان، لن تضع حداً لـ"هجمات الأعداء".

ويؤكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن حكومته عازمة على تصفير حرق الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط، ويقول إنه عازم على جعل العراق "فاعلاً" في سوق الغاز العالمي.

ويؤكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في مناسبات عدة أن الوزارة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعلى الرغم من قلة انتاج العراق من الغاز إلا أنه يأتي بالمرتبة الـ 12 بأكبر احتياطي للغاز عالميا وبواقع 130.5 ترليون قدم مكعب باليوم حسب بيانات شركة bp النفطية البريطانية لعام 2016، ويستهلك العراق معظم غازه على تغذية محطات الكهرباء فيما يستورد حاجته المتبقية من إيران.