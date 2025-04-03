خبير اقتصادي يحذر من تداعيات "رسوم ترامب" على العراق وآخر يعتبرها محدودة

شفق نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يوم الخميس، أن العراق وأمريكا سيتضرران معاً من التعرفة الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، فيما قلل نبيل المرسومي من تأثيرها على الاقتصاد العراقي.

وقال المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "التعرفة الجمركية التي فرضها ترامب على دول العالم من شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي وسينخفض الطلب العالمي على النفط، وبالتالي ستتراجع أسعاره ويتضرر العراق من ذلك باعتبار أن الواردات النفطية تشكل 95% من الموازنة العامة".

وأضاف "ما نشهده اليوم من ارتفاع أسعار النفط يعود إلى التهديدات باحتمال توجيه ضربة إلى إيران ونشوب حرب في المنطقة".

وأشار إلى أن "العراق لا يصدر إلى أمريكا سوى النفط ويتراوح حجم التصدير بين 250 إلى 450 ألف برميل يومياً"، مبيناً أن "فرض رسوم على النفط العراقي تعني زيادة الأسعار للمشتقات النفطية في السوق الأمريكية وقد ينخفض الطلب على النفط العراقي من قبل الولايات المتحدة في حال حصلت عليه بأسعار تفضيلية من دول أخرى".

بدوره، قلل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، من تأثير الرسوم الجمركية على الإيرادات النفطية العراقية، موضحاً "فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوماً على كل السلع المستوردة من قبل الولايات المتحدة وبنسب متفاوتة تبدأ من 10%؜ صعوداً، غير أنه أعفى واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية".

وبين أن "ترامب فرض رسوماً بنسبة 39%؜ على صادرات العراق إلى الولايات المتحدة ولأن صادرات العراق محدودة جداً فلن يكون للقرار الأمريكي في هذا الجانب تأثيراً يذكر".

إلا أن المرسومي استدرك "غير أن الرسوم الجديدة سيكون لها أثر سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على نمو الطلب على النفط وبالتالي سيكون لها أثراً سلبياً على أسعار الخام التي فقدت دولارين كرد فعل سريع على رسوم ترامب وستشهد الأيام المقبلة حجم التأثير السلبي لهذه الرسوم على أسعار النفط العالمية التي ستتضرر منها كل الدول المصدرة للنفط ومن بينها العراق".

يشار إلى أن الهدف من الرسوم الجمركية هو رفع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، ومن جهة أخرى يكون مصدر تمويل للحكومة.

وفرض ترامب رسوماً جمركية على مختلف أنواع السلع التي تستوردها أمريكا من معظم بلدان العالم ومن بينها العراق، وتتراوح هذه الرسوم من 10 إلى 48%، فيما ردت دول العالم على ذلك بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية إليها.