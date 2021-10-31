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خبير: ارتفاع أسعار النفط لن ينفع العراق بسبب عجز الموازنة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-31T09:25:51+0000
خبير: ارتفاع أسعار النفط لن ينفع العراق بسبب عجز الموازنة

شفق نيوز/ اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، يوم الاحد، ان العراق لن ينتفع بارتفاع أسعار الخام خلال العام الحالي بسبب العجز المالي في الموازنة الاتحادية، فيما طمأن ان الطاقة النظيفة لن تنافس الوقود الأحفوري.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "ارتفاع اسعار النفط سينعكس ايجابيا على العراق إلا أنه لن ينتفع من هذا الارتفاع خلال العام الحالي لأنه سيذهب لسد العجز في موازنة 2021".

وبين أنه "من الممكن أن تتوفر أموال في العام المقبل لأجل التنمية المستدامة وهو موضوع يعتمد على الموازنة التي ستوضع وحجم الأموال التي من الممكن أن تتوفر".

و بشأن الطاقة النظيفة ومنافستها للوقود الأحفوري، وأوضح الجواهري ان "الطاقة النظيفة مهما تطورت لن تنافس النفط والفحم والغاز في إنتاج الطاقة، وبالتالي سيبقى العراق لعقود منتجاً للنفط لأن كلف الطاقة النظيفة التطويرية مرتفعة، اضافة الى ان التكنولوجيا الخاصة بها لم تتطور بشكل كافٍ بحيث تمنحك منتجات رخيصة الكلفة لإنتاج الطاقة".

وأكد على أن "النفط مصدر مهم ولا يمكن التخلي عنه بهذه السهولة فهو مصدر رئيسي لإنتاج الطاقة والمواد البتروكيماوية وأهميته في تزايد مستمر كما أن الطلب عليه يتزايد سنويا بمقدار 3 ملايين برميل، وبذلك سيبقى العراق ينتج ويبيع النفط بأسعار جيدة".

وختم الجواهري بالقول ان "الفحم ما زال ينافس ايضا ويلعب دورا مهما في انتاج الطاقة بالرغم من الكثيرين تحدثوا في العام 1910 أنه سيختفي بعد ظهور النفط والغاز، إلا أننا نشاهد أنه ما زال يحتل مكانة في إنتاج الطاقة ويأتي بالمرتبة الثانية بعد النفط".

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