خبيران يختلفان بشأن انسحاب الإمارات من "أوبك" بين انهيار الأسعار وتأثير محدود

شفق نيوز- بغداد

تباينت آراء خبراء نفطيين واقتصاديين عراقيين، بشأن تداعيات انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة "أوبك"، بين تحذيرات من هبوط حاد في أسعار النفط، وتقديرات تستبعد حدوث تأثير كبير على السوق العالمية.

وقال الخبير النفطي ضرغام محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن انسحاب الإمارات قد يدفع نحو زيادة الإنتاج بشكل غير منضبط وخارج نظام الحصص، بما يهدد بحدوث فائض كبير في المعروض النفطي.

وأضاف أن أي ارتفاع غير محسوب في الإمدادات سيؤدي إلى ضغوط حادة على الأسعار، وقد يصل إلى مستويات انخفاض كبيرة أو حتى انهيار في السوق، لا سيما في حال ضعف التزام بقية الدول داخل تحالف "أوبك+".

وأشار إلى أن السوق النفطية تقوم على توازن العرض والطلب، وأن أي خلل من منتج رئيسي مثل الإمارات ستكون له انعكاسات مباشرة وسريعة، لافتاً إلى أن العراق سيكون من أكثر المتضررين لاعتماده بأكثر من 90 بالمئة من موازنته على عائدات النفط.

في المقابل، استبعد الخبير الاقتصادي محمد الحسني حدوث تأثير كبير، مؤكداً أن انسحاب الإمارات لن يؤدي بالضرورة إلى انهيار الأسعار، وأن تأثيره سيكون محدوداً في ظل استمرار التنسيق داخل تحالف "أوبك+".

وأوضح أن السوق النفطية باتت تتأثر بعوامل متعددة، من بينها الطلب العالمي، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى قدرة الدول الكبرى، وفي مقدمتها السعودية، على موازنة السوق عبر تعديل مستويات الإنتاج.

وأضاف أن الإمارات قد تواصل التنسيق بشكل غير رسمي مع المنتجين، ما يقلل احتمالات حدوث صدمة في الأسعار، مبيناً أن أي انخفاض محتمل سيؤثر على العراق، لكنه لن يكون بالضرورة انهياراً حاداً كما يُخشى.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة ترقب لمدى التزام المنتجين بسياسات ضبط الإنتاج، وتأثير التطورات الجيوسياسية على مستويات العرض والطلب.

وأعلنت الإمارات أنها ستنسحب من المنظمة، وستتمكن من تحديد مستويات إنتاجها الخاصة، اعتبارًا من الأول من مايو، آيار.

وتسعى الإمارات إلى الحصول على حصص إنتاج أعلى من أوبك نظرًا لقدرتها على إنتاج كميات نفطية تفوق بكثير ما هو مسموح لها بإنتاجه حاليًا.