خبر غير سار.. العراق يوقف مجدداً صرف رواتب الموظفين

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن إيقاف وزارة المالية العراقية صرف رواتب الموظفين، وذلك بعد ايام قليلة من إطلاق الرواتب المتأخرة عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن المالية ابلغت المصارف بإيقاف صرف الرواتب لعدم توفر السيولة النقدية اللازمة من جهة، وبانتظار تصويت البرلمان على قانون الإقراض.

وبين أن المصارف حررت الرواتب لأغلب الوزارات، والمتبقي منها يخص دوائر تابعة لوزارات مختلفة وبعض الهيئات المستقلة.

وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.

وسبق أن اكدت المالية العراقية أن الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا).

وخلال سبتمبر الماضي، بلغ مجموع الإيرادات المالية، من بيع النفط 3.1 مليارات دولار، بينما يحتاج العراق لـ5 مليارات دولار، لتغطية رواتب 4.5 ملايين من موظفي الدولة.

والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من إيراداته.







