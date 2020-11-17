خبر سار لمنتسبي الداخلية العراقية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية - مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة - ميسان وزارة الداخلية - مديرية شرطة وزارة الداخلية - قيادة شرطة محافظة بغداد - مديرية الشؤون الإدارية والمالية

وزارة الداخلية - مديرية الدفاع المدني -بغداد الكرخ

وزارة الداخلية - مديرية حماية المنشآت والشخصيات- بغداد

وزارة الداخلية - مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب

وزارة الداخلية- مديرية الدفاع المدني- بابل

وزارة الداخلية - مديرية الدفاع المدني -المقر

وزارة الداخلية - مديرية شرطة الطاقة

وزارة الداخلية - قيادة قوات حرس الحدود

واشار البيان الى انه بامكان المنتسبين استلام رواتبهم في شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب المنافذ الخاصة