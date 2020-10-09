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خبر سار لمنتسبي الداخلية العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-09T06:33:25+0000
خبر سار لمنتسبي الداخلية العراقية

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف رواتب منتسبي مديرية الدفاع المدني ميسان - لواء حرس الحدود العاشر - مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة ميسان  - مقر الوزارة  - مديرية شرطة الطاقة(النفط) - مديرية الدفاع المدني -بغداد الكرخ- مديرية الدفاع المدني -بغداد الرصافة-  قيادة شرطة محافظة بغداد - قيادة فرقة التدخل السريع - قيادة قوات الشرطة الاتحادية - مديرية حماية المنشآت والشخصيات- بغداد.

واشار البيان الى انه بامكان المنتسبين استلام رواتبهم في أي مكان يتواجدون فيه 

 

 



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