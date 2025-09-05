خبر سار للمتقاعدين في العراق.. اطلاق رواتب شهر أيلول

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة المالية، يوم الجمعة، إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بإجراءات تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول/سبتمبر الجاري، حيث باشرت هيئة التقاعد الوطنية ومصرفا الرافدين والرشيد برفع الرواتب عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".

ودعت الوزارة المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".

جاء ذلك بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الخميس، موظفي وزارة المالية بالدوام يوميّ الجمعة والسبت لاستكمال توزيع رواتب المتقاعدين.