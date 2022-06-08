خبر سار للعراق ودول أوبك.. برميل النفط سيبلغ 140 دولاراً

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم الأربعاء، ان سعر سلة خاماتها ارتفع مع زيادة اسعار النفط عالميا لتسجل أكثر من 120 دولارا للبرميل الواحد، فيما توقع خبير نفطي ارتفاع الاسعار الى 140 دولارا في النصف الثاني من العام الحالي.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت اليوم 120.16 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 0.31 دولار بعد ان سجل 119.85 دولاراً".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت ( السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

وتوقع الخبير النفطي محمد الحسني خلال حديث لوكالة شفق نيوز، أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا أكثر خلال النصف الثاني من العام الحالي لتصل الى 140 دولارا للبرميل نتيجة عدم الاستقرار في المناطق المنتجة للنفط، اضافة الى الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على السوق النفطية والغذائية، فضلا على انخفاض الاستثمار الرأسمالي للشركات العالمية في الاستكشاف والإنتاج النفطي والتركيز على الطاقة المتجددة وتخزين الكربون، هو الذي سيخلق ندرة النفط.

واضاف ان "طاقة إنتاج النفط الخام الاحتياطية في دول أوبك بدأت بالتقلص، وهو ما ادى الى صعوبة الوفاء بالزيادة الشهرية المقررة، لبعض الدول في أوبك مما زاد اتساع الفجوة بين الالتزام والإنتاج الفعلي وقد ساعد ذلك على ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل قوي.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت لأكثر من 121 دولاراً، اليوم الاربعاء، مع شح المعروض وتوقعات بانخفاض المخزون الأمريكي.