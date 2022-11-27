خبر سار لسكان بسماية في بغداد.. "هانوا" تعود لاستكمال المجمع

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاحد عن استقبالها وفدا من شركة "هانوا" الكورية لاستكمال بناء مدينة بسماية السكنية، لغرض معالجة جميع الاشكالات والتراكمات الحاصلة في السابق.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين، استقبل، اليوم، وفدا من شركة هانوا الكورية لمناقشة مجمل اوضاع مدينة بسماية السكنية، وتقديم الخدمات لأهلها، وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل والتوسع السكاني في المدينة .

واضافت، أن امين قد اكد على الاهتمام باستكمال مدينة بسماية السكنية وتقديم أفضل الخدمات لساكنيها ومعالجة جميع الاشكالات والتراكمات الحاصلة في السابق، مشيرا إلى أن الهيئة ستبذل المزيد من الجهود لاستكمال المشروع ومعالجة العقبات وإعادة العمل به.

يشار إلى أن سكان مجمع بسماية السكني في بغداد، قد نظموا، شهر تشرين الأول السابق، عدة تظاهرات احتجاجا على سياسة هيئة الاستثمار التي دفعت شركة "هانوا" الكورية الى الانسحاب من تكملة مشروع المجمع، والذي يعد أول وأفضل مشاريع الاسكان في العراق وقد بدأ العمل به عام 2012.