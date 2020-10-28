العراق ينوي خفض سعر "بنزين الأغنياء"

شفق نيوز/ كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، عن توجه لوزارة النفط لخفض سعر مادة البنزين المحسن الذي تستهلكه في الغالب طبقة ميسوري الحال.

وقال عضو اللجنة غالب محمد لـوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النفط والطاقة النيابية قدمت أكثر من طلب إلى وزارة النفط لخفض أسعار وقود السيارات والنفط الأبيض"، لافتا إلى أن "هناك توجها لدى الوزارة لخفض الأسعار في الفترة المقبلة".

وأضاف أن "وزارة النفط ستخفض سعر البنزين المحسن الاوكتان إلى 650 دينارا بدلا عن السعر الحالي 850 دينارا"، منوها إلى أن "المواطنين بصورة عامة يستخدمون البنزين العادي وسعر اللتر حالياً 450 ديناراً".

وتابع محمد، أن "المواطنين ذوي الدخل المحدود يستخدمون البنزين العادي، إلا أن المواطنين المستفيدين من البنزين المحسن دخلهم أكثر من المحدود".

وبين عضو اللجنة الطاقة، ان "الحكومة إذا كانت تنوي خدمة المواطن عليها التوجه بتخفيض أسعار البنزين العادي بنسبة 50% بدلا عن سعر التر الحالي 450 دينار".



