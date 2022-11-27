خبراء: العقوبات الامريكية على 14 مصرفا عراقيا متهمة بغسيل الأموال تخفّض مبيعات الدولار مزاد العملة

شفق نيوز/ أظهرت بيانات رقمية بمبيعات العملة للبنك المركزي العراقي مدى الانخفاض الذي طرأ عليها خلال شهر تشرين الثاني، والتي وصلت في بعض الأحيان الى أقل من 100 مليون دولار في اليوم، بعد أن كانت تتعدى 250 مليون دولار يوميا، تذهب معظمها على شكل حوالات خارجية.

ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "العقوبات الامريكية التي وضعتها على 14 مصرفا عراقي على القائمة السوداء نتيجة تهريبهم للدولار وقيامهم بعملية غسيل الأموال والتي تم إيقافها من قبل البنك المركزي العراقي بعد ان كانت تدخل لنافذة بيع العملات الأجنبية وراء انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار".

واضاف ان "الانخفاض لا يتعلق بالوضع الاقتصادي العام ولا يتعلق بالموازنة العامة إلا أنه يتعلق بالعقوبات البنك الفدرالي الأمريكي بإصدار أوامر وتعليمات للبنك المركزي العراقي بعدم التعامل مع هذه المصارف الخاصة".

واشار الى ان "قلة المبيعات أدت الى حدوث شح في المعروض من الدولار الأمريكي للسوق العراقية"، لافتا الى ان "سعر الدولار الموازي بدأ يقترب من 1500 دينار مقابل الدولار الواحد".

يذكر ان البنك المركزي يقوم بيع الدولار في مزاد ينظمه يوميا للمصارف وشركات التوسط من أجل تمويل التجارة الخارجية وتمويل السوق الداخلي بالدولار، الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد والسياسيين اشروا فسادا في مبيعات البنك المركزي من خلال تهريب العملة الصعبة للخارج دون إيجاد حلول لذلك.