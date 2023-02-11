خانقين تقاطع الدولار

شفق نيوز/ أعلنت مكاتب صيرفة ومنافذ لدفع الرواتب الإلكترونية في قضاء خانقين، رفضها التعامل بالدولار بسبب مخاوف الخسائر المالية وعدم انتظام أسعار الصرف والملاحقة الأمنية والتشديد الرقابي.

وأبلغ مصدر مسؤول في خانقين، وكالة شفق نيوز، أن "أغلب الصيرفات غير رسمية وغير مجازة من البنك المركزي العراقي، وعلقت التعامل بالدولار خوفاً من الإجراءات القانونية وخشية الخسائر في أسعار البيع والشراء".

وأضاف المصدر، أن "هناك فرقاً بين منافذ توزيع الرواتب وبين الصيرفات وجميعها مراقبة حالياً"، مؤكداً وجود حملة من جهاز المخابرات لـ"ملاحقة المكاتب التي تبيع بسعر أكثر من 135 الفا، وأن مقاطعة الدولار من قبل الصيرفات إجراء وقتي وتحوطي".

ويأتي هذا القرار، في وقت أصدر فيه البنك المركزي العراقي تعليمات صارمة للحد من تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، ووضع سعر صرف جديد للدولار الواحد بـ1300 دينار.