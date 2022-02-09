خام "أوبك" ينخفض ويصل إلى 92 دولاراً

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الأربعاء إن سعر سلة خاماتها تراجع 1.25 دولار ليصل إلى 92.17 دولاراً للبرميل في تعاملات أمس الثلاثاء مقابل 93.42 دولاراً في اليوم السابق.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولاراً للبرميل.

وكان تحالف (أوبك +) قرر في اجتماعه الوزاري الـ25 الاسبوع الماضي مواصلة الالتزام بخطة الإنتاج الحالية التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا في مارس المقبل.

ويستمر استهلاك الوقود العالمي في التعافي من آثار الانهيار الذي شهده عام 2020 حيث زادت حركة المرور ونشطت المصانع بمختلف الدول الآسيوية المستهلكة للنفط وكذلك تناقصت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط أخيرا إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل.

وتمكنت دول تحالف (أوبك +) من استئناف حوالي ثلثي الإنتاج الذي توقف في المراحل الأولى من جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما لا تزال (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل ما كان يعتقد في السابق.