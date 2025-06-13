خام برنت يلامس 78 دولاراً للبرميل بعد الضربات الاسرائيلية لإيران

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بشكل قوي، في تعاملات، اليوم الجمعة المبكرة، بعد ورود أنباء عن سلسلة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، وسط تقارير متزايدة عن تصعيد عسكري إسرائيلي ضد إيران، ما أجج المخاوف من اضطرابات أوسع في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة.

وعلى خلفية هذا الضربات العسكرية، قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة بلغت 6.2%، قبل أن يُوسّع مكاسبه لاحقًا إلى ما يصل إلى 11% أو 7.6 دولارات إلى 76.52 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من تعطل محتمل في الإمدادات النفطية الإقليمية، لا سيما في ظل قرب إيران من مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

كما قفز خام برنت بنسبة 11 بالمئة إلى 77.98 دولاراً للبرميل.

ويتجه الخام الأميركي لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 15 بالمئة وهي الأكبر من عام 2022، كما يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 14 بالمئة.

وتراقب الأسواق عن كثب ردود الفعل الدولية، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد لتشمل أطرافًا إقليمية أو دولية، مما قد يُشعل أزمة جيوسياسية جديدة تضع اقتصاد العالم أمام تحديات جسيمة.