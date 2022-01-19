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خام برنت يكسر حاجز 89 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-19T05:38:12+0000
خام برنت يكسر حاجز 89 دولاراً

شفق نيوز/ تشير بيانات التداول في البورصات، إلى أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 89 دولارا، وذلك لأول مرة خلال السنوات السبع الأخيرة.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 0.60 في المائة إلى 89.03 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس لخام WTI بنسبة 1.80 في المائة إلى 86.36 دولارا.

اعتبارا من مايو العام الماضي، خفضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع استقرار الوضع في السوق، تم تعديل شروط الاتفاقية.

منذ أغسطس 2021، زادت أطراف الاتفاقية الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية سبتمبر 2022.

ومن المنتظر يوم الخميس صدور إحصاءات عن مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة. في الأسبوع المنتهي في 7 يناير، تراجعت المخزونات التجارية في هذه الدولة إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

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