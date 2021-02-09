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خام برنت يكسر حاجز الـ61 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-09T09:33:41+0000
خام برنت يكسر حاجز الـ61 دولاراً

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ61 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يناير الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 61.03 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.72% إلى 58.39 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد سجلت أمس مستويات قياسية في نحو عام، وذلك بعدما صعدت فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

وجاء الارتفاع بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وتخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة "أوبك+". وتعهدت السعودية بإجراء تخفيضات إضافية في الإمدادات في فبراير ومارس 2021.

 

 

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