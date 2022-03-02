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خام برنت يقفز إلى 113 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-02T08:27:38+0000
خام برنت يقفز إلى 113 دولاراً

شفق نيوز/ زاد خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 8 دولارات مرتفعا في حدود 7.5% ليقفز سعر البرميل إلى مستويات قرب 113 دولاراً للبرميل.

وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء ارتفع خام برنت القياسي بنسبة 7.1% عند 104.97 دولارات للبرميل، فيما صعد خام نايمكس الأمريكي بنسبة 8% إلى 103.41 دولارات.

وقال بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) إن المستثمرين أصبحوا يشعرون بالرضا بشأن المخاطر التي يتعرض لها سعر النفط جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، مع تفاؤلهم بشكل مفرط بشأن قدرة الحرب على إبطاء تشديد السياسة النقدية.

وقال محللو جولدمان ساكس: "السوق يقلل من مخاطر تشديد الإمدادات على أسعار النفط، وهو ما يظل بمثابة خطر رئيسي بفعل الصراع الحالي، نعتقد أن علاوة المخاطرة يجب أن تكون أكبر".

وأضاف المحللون أن السوق بدأ في المبالغة في تقدير التأثير الذي سيحدثه الصراع الدائر على مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بتشديد السياسة النقدية.

ويعتقد جولدمان ساكس أن المخاطر على النمو في منطقة اليورو تعتبر أعلى من الولايات المتحدة على المدى القريب، وأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتأثر بشكل كبير بالتوترات الحالية.

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