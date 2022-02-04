خام "برنت" يقفز فوق 92 دولاراً

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وصعد سعر برميل "برنت" فوق 92 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.27% إلى 91.42 دولاراً للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.21% إلى 92.21 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكان تجمع "أوبك+" قد اتفق أمس الأربعاء على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وعزز شح الإمدادات العالمية والتوتر السياسي العالمي أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام.