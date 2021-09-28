خام برنت يقفز فوق 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 2018

شفق نيوز/ قفز سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، فوق 80 دولاراً للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع الطلب والمخاوف بشأن الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة الوباء.

وصعد خام برنت بنسبة 0.8 في المائة في التعاملات الآسيوية الصباحية إلى 80.19 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفقا لفرانس برس.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.9 في المائة إلى 76.07 دولارًا.

وتشهد الإمدادات العالمية شحا بسبب التعافي السريع للطلب على الوقود من تفشي السلالة دلتا وإلحاق الإعصار أيدا الضرر بالإنتاج الأمريكي.

ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، صعوبات في زيادة الإنتاج إذ يستمر نقص الاستثمار أو تأخر أعمال الصيانة بسبب الجائحة.