خام برنت يقفز فوق 80 دولارا بفعل أنباء عن عقوبات جديدة على روسيا

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط، يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار، أي 4.6 بالمئة، إلى 80.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 1422 بتوقيت غرينتش متجاوزة 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.57 دولار، أي 4.8 بالمئة، إلى 77.49 دولار.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة ستفرض بعضا من أقسى العقوبات على صناعة النفط الروسية حتى الآن تستهدف بها 180 ناقلة وعشرات المتعاملين وشركتين نفطيتين كبيرتين وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الروسي.

وتم تداول الوثيقة التي يُفترض أنها صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بين متعاملين في أوروبا وآسيا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الوثيقة.

وقبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، تتزايد التوقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل تشديد العقوبات على روسيا وإيران، فيما تظل مخزونات النفط منخفضة.

وقد يحدث هذا قبل مراسم التنصيب، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قبل تولي ترامب منصبه، ويمثل قطاع النفط والشحن الروسي هدفا رئيسيا للعقوبات حتى الآن.

وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.إم "ستكون هذه هدية الوداع من إدارة بايدن".

وأضاف أن العقوبات الحالية والمحتملة، فضلا عن توقعات السوق بسحب من مخزونات الوقود بسبب الطقس البارد، تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بحسب ما نقلته رويترز.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط.

كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وقال محللون من جيه.بي مورغان في مذكرة اليوم الجمعة "نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول... من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال".

وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك إن القلق من التضخم يدعم أسعار الخام أيضا. ويشعر المستثمرون بالقلق من الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وانتعشت أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي مما يجعل النفط أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.