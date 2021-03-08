سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خام برنت يقفز فوق 70 دولارًا للمرة الأولى منذ بدء كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-08T05:39:42+0000
خام برنت يقفز فوق 70 دولارًا للمرة الأولى منذ بدء كورونا

شفق نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، يوم الاثنين، فوق الـ70 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوياته في أكثر من عامين.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار 70.72 دولارًا للبرميل، بارتفاع بلغ 1.37 دولار وهو أعلى مستوى منذ 8 كانون الثاني 2020.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان 1.29 دولار أو 1.95 بالمئة إلى 67.38 دولار، في حين ارتفعت الأسهم الآسيوية أيضًا بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وتبشر البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة والصين بالخير لانتعاش الاقتصاد العالمي.

related

النفط يرتفع وبرنت الى ما فوق 52 دولارًا قبل اجتماع أوبك +

Date: 2021-01-04 05:25:50
النفط يرتفع وبرنت الى ما فوق 52 دولارًا قبل اجتماع أوبك +

بنك أميركي يتوقع ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل

Date: 2021-02-22 08:45:21
بنك أميركي يتوقع ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل

فوق الـ50 دولارًا.. أسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال اللقاح ضد فيروس كورونا

Date: 2020-12-14 05:27:58
فوق الـ50 دولارًا.. أسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال اللقاح ضد فيروس كورونا

أسعار النفط تقفز نحو 15 في المئة

Date: 2019-09-17 07:39:14
أسعار النفط تقفز نحو 15 في المئة

الخام الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في 18 عاما

Date: 2020-03-18 20:15:03
الخام الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في 18 عاما

اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

Date: 2020-02-19 12:28:09
اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

تراجع طفيف للنفط بعد "الارتفاع التاريخي"

Date: 2019-09-17 12:57:24
تراجع طفيف للنفط بعد "الارتفاع التاريخي"

قفزة بأسعار النفط وخام برنت فوق 42 دولاراً

Date: 2020-06-05 19:42:53
قفزة بأسعار النفط وخام برنت فوق 42 دولاراً