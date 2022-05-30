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خام برنت يقفز فوق 120 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-30T04:47:26+0000
خام برنت يقفز فوق 120 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين يوم الاثنين ليصل سعر برنت فوق 120 دولارا مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع بشأن حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا، أو 0.51٪، إلى 120.04 دولارًا للبرميل الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتًا، أو 0.85٪، إلى 116.06 دولارًا للبرميل، لتواصل مكاسب قوية عن الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا، والتي تصفها موسكو بـ "عملية خاصة" لنزع سلاح جارتها.

وأي حظر إضافي على النفط الروسي سيشدد سوق الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

قال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على حظر على النفط الروسي يوم الأحد ، لكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات المنقولة بحرا من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب، قبل القمة التي ستعقد بعد ظهر يوم الاثنين.

وفي حالة الاتفاق، سيسمح الاتفاق للمجر وسلوفاكيا والتشيك بمواصلة تلقي نفطهم الروسي عبر خط أنابيب دروزبا لبعض الوقت حتى يتم ترتيب إمدادات بديلة.

ومن المقرر أن ترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، ويطلق عليهم مجتمع أوبك +، الدعوات الغربية للإسراع بإضافات إنتاجهم النفطي عندما يجتمعون يوم الخميس، حيث قالت مصادر في أوبك + أنهم سيلتزمون بخطتهم لإضافة 432 ألف برميل يوميا في يوليو تموز.

كما تلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار الأمريكي حيث قلل المستثمرون توقعاتهم برفع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخاوف بشأن الركود العالمي، ضعف الدولار يجعل النفط أقل تكلفة للمستوردين الذين يحملون عملات أخرى.

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