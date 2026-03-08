خام برنت يقفز فوق 111 دولاراً وترمب يعلق: ستتراجع بعد زوال التهديد النووي الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن الارتفاع "قصير الأجل" في أسعار النفط يمثل "ثمناً ضئيلاً" مقابل ما وصفه بأمن الولايات المتحدة والعالم وسلامهما، معتبراً أن الأسعار ستتراجع سريعاً بعد زوال "التهديد النووي الإيراني".

وجاءت تصريحات ترمب في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة موجة صعود حادة بفعل اتساع المواجهة في الشرق الأوسط.

وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشال" أن من يعتقد خلاف ذلك "حمقى".

ويأتي ذلك بعدما قفز خام برنت خلال التداولات بما يصل إلى 18.35 دولاراً مسجلاً 111.04 دولاراً للبرميل،، مع ارتفاع الخام الأميركي إلى أكثر من 108 دولارات وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في الخليج وتزايد المخاطر حول الشحن عبر مضيق هرمز.