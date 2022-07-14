خام برنت يخترق المئة دولار مع رفع سعر الفائدة الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع اختراق خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، في الوقت الذي يزن فيه المستثمرون نقص الإمدادات مقابل احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير من شأنه أن يوقف التضخم ويحد من الطلب على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر/أيلول 68 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 100.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على أقل من 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس/ آب 96.85 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 55 سنتًا، أو 0.6٪، بعد ارتفاعه 46 سنتًا في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من الركود على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا وسط عقوبات غربية وتعطل الإمدادات في ليبيا.

ومن المتوقع أن يصعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معركته مع ارتفاع معدل التضخم في 40 عامًا مع رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر بعد أن أظهر تقرير التضخم القاتم تسارع ضغوط الأسعار.

كما تدفق المستثمرون أيضًا على الدولار ، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه أصول ملاذ آمن، مما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما أدت المخاوف من قيود COVID-19 في العديد من المدن الصينية لكبح حالات جديدة من المتغير شديد العدوى إلى الحد من أسعار النفط.

ومع ذلك ، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة في منظمة البلدان المصدرة للبترول آخذة في الانخفاض مع ضخ معظم المنتجين بأقصى طاقة، وهناك شك حول المقدار الإضافي الذي يمكن للمملكة العربية السعودية إدخاله إلى السوق بسرعة.