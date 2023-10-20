خام "برنت" يتخطى 93 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، كما تستعد لتسجيل ثاني المكاسب الأسبوعية لها على التوالي.

وصعد خام "برنت"، الذي يُنظر له كمؤشر أساسي لسوق النفط العالمية، فوق 93 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من عتبة 91 دولاراً للبرميل، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتلقت أسعار النفط دفعة كبيرة بسبب الأزمة التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري على إسرائيل.

مخاوف انتشار الصراع تهدد النفط

هناك مخاوف من امتداد ألسنة الصراع إلى دول أخرى بما فيها إيران، بل ربما تتورط أميركا فيه هي الأخرى، وعززت الولايات المتحدة من الانتشار العسكري محلياً بشكل كبير. وتوفر منطقة الشرق الأوسط نحو ثلث إمدادات النفط الخام حول العالم.

كيف تتأثر سوق النفط العالمية بالصراع بين إسرائيل وفلسطين؟

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" الاستشارية: "علاوة المخاطر بأسعار الخام ارتفعت على نحو كبير مرة أخرى"، مشيرة إلى تأثير الأحداث الأخيرة على الأسعار بما فيها الصواريخ التي خرجت من اليمن.

وأضافت: "طالما تزايدت التوترات بين إسرائيل وحماس؛ سيظل النفط الخام مؤهلاً لمزيد من الارتفاعات في ظل توقعات التصعيد السياسي".

وتلقت أسعار النفط الخام دفعة أخرى أيضاً هذا الأسبوع بفضل بيانات المخزونات. وأظهرت البيانات أن المخزونات التجارية في مركز كوشينغ الرئيسي بولاية أوكلاهوما انخفضت إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، وقالت وزارة الطاقة الأميركية إنها تخطط لشراء نحو 6 ملايين برميل لملء احتياطي البترول الاستراتيجي.