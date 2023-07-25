خام برنت يتخطى 83 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، يوم الثلاثاء، على خلفية تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم اقتصاد البلاد إلى رفع المعنويات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا إلى 83.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1:06 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعدما وصلت إلى 83.65 في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 نيسان/ أبريل الماضي.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا إلى 79.53 دولار بعدما ارتفع إلى 79.82 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له أيضا منذ 19 نيسان/ أبريل الماضي.

وحقق كلا الخامين بالفعل مكاسب لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين.

وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف دعم السياسات الاقتصادية.

وأظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعا في تموز/ يوليو الجاري.

وفي الولايات المتحدة، أظهر مسح تباطؤ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في تموز/ يوليو الجاري.

وقدر أربعة محللين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم في المتوسط أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 تموز/ يوليو الجاري.