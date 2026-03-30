خام برنت يتجه لأكبر قفزة شهرية مع اتساع الصراع في الشرق الأوسط

يتجه خام برنت لتسجيل ارتفاع شهري قياسي مع تصاعد التوترات في المنطقة واتساع نطاق الصراع بعد هجمات الحوثيين الأخيرة، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، إذ صعد خام برنت إلى 115 دولاراً للبرميل بزيادة 2.16%، فيما بلغ خام غرب تكساس 101.50 دولاراً للبرميل بارتفاع 1.87%، عقب مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

وسجل الخام مكاسب شهرية بلغت 59%، وهي الأكبر منذ حرب الخليج عام 1990، مدفوعة بإغلاق فعلي لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

وامتد الصراع إلى البحر الأحمر وباب المندب، ما أثار قلق الأسواق بشأن حركة الشحن وإمدادات النفط، خصوصاً الصادرات السعودية.

وفي السياق، أشار دونالد ترمب إلى وجود اتصالات مع إيران، في وقت تتصاعد فيه التهديدات العسكرية، بينما أعلنت طهران استعدادها للرد على أي هجوم محتمل.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات "Kpler" أن صادرات النفط الخام السعودي التي جرى تحويلها من مضيق هرمز إلى ميناء ينبع في البحر الأحمر بلغت 4.658 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.