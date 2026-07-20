خام برنت يتجاوز 90 دولاراً مع توسيع الضربات الأميركية الإيرانية في المنطقة

شفق نيوزء- بغداد

ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2% لتتجاوز 90 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، حيث أدت الأعمال العدائية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط إلى تقييد شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.09 دولار، أو 2.37%، لتصل إلى 90.19 دولار بحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو، ومواصلة مكاسبها بعد ارتفاعها بنسبة 15.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر مكسب أسبوعي لها منذ أبريل/نيسان الماضي.

كما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.20 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 1.71 دولارًا، أو 2.07%، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو/حزيران.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للشهر الأول بنسبة 15.5% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل مارس/آذار.

هذا وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث شنت الولايات المتحدة ليلة تاسعة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في حين أبلغت الكويت والبحرين، حليفتا الولايات المتحدة، عن المزيد من الضربات الإيرانية.

في الأيام الأخيرة، استهدف كلا الجانبين حركة الشحن، حيث قالت الولايات المتحدة إنها تفرض حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، وقالت إيران إنها تستهدف السفن التي تنتهك قواعدها بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي عادة ما يمر به خُمس تجارة النفط العالمية.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) أن أربع سفن عبرت مضيق هرمز يوم الأحد، بانخفاض عن ثماني سفن في اليوم السابق. كما أظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات منتجات نفطية على الأقل وناقلة نفط خام عملاقة دخلت المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل النفط.