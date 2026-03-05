خام برنت يتجاوز 85 دولاراً للبرميل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط العالمية، يوم الخميس، مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، إذ تجاوز سعر مزيج خام برنت حاجز 85 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنحو 8%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ تموز/ يوليو 2024، وسط مخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات النفطية في المنطقة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، ما أثار قلق الأسواق العالمية بشأن أمن الطاقة واحتمال تأثر صادرات النفط من المنطقة.