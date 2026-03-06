خام برنت فوق 90 دولاراً لأول مرة منذ 2020

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، في ظل استمرار المستثمرين في تقييم تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على أسواق الطاقة العالمية، وسط مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لتتجاوز الـ 90 دولاراً للبرميل مسجلة أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعاً وأعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين.

كما سجل الخام الأميركي نمواً أكبر بنحو 8%، حيث وصل سعر البرميل إلى 87.32 دولاراً، بعد أن كان قد أغلق في الجلسة السابقة عند مستوى 81.01 دولاراً.

وخلال هذا الأسبوع، سجل خام برنت ارتفاعاً بنحو 23%، وهو أكبر صعود منذ أيار/مايو 2020، حين ساهمت اتفاقيات خفض الإنتاج القياسية لتحالف "أوبك+" في انتعاش الأسعار من أدنى مستوياتها خلال الجائحة. بينما حقق خام "نايمكس" أفضل أداء أسبوعي له منذ نيسان/ أبريل 2020 بارتفاع حوالي 27%.

وكانت ​الولايات ‌المتحدة ⁠قد بدأت مع حليفتها إسرائيل صراعاً عسكرياً مع إيران في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، مما أدى إلى توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وإغلاق مصافٍ للتكرير وخفض إنتاج النفط وتعطيل محطات الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع مسؤول ‌كبير في البيت الأبيض، أمس الخميس، أن ‌تعلن وزارة الخزانة عن إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع الإيراني، بما في ذلك إجراءات محتملة تتعلق بسوق العقود الآجلة للنفط من دون تقديم أي تفاصيل.

وتمثل هذه الخطوة المحتملة ‌محاولة غير مسبوقة من واشنطن للتأثير في أسعار الطاقة عبر الأسواق المالية بدلاً⁠ من ⁠الإمدادات النفطية الفعلية.