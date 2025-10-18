خام البصرة يواصل خسائره للأسبوع الثالث على التوالي

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة انخفاضاً بلغ 1.43 دولار ليصل الى 63.08 دولار وسجل خسارة اسبوعية بلغت 3.49 دولارات بما يعادل 5.53%.

في حين سجل خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له انخفاضاً أيضا بلغ 1.43 دولار ليصل الى 60.74 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 4.02 دولارات او 6.21 %.

وتكبدت اسعار النفط خسارة أسبوعية، مع حالة ضبابية تحيط بإمدادات الطاقة العالمية بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع في المجر لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعلى اساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان الأميركي وبرنت 3% تقريباً.