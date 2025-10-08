خام البصرة يواصل ارتفاعه لليوم الثاني بالتزامن مع صعود أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 37 سنتا بما يعادل 0.58%‎‎ ليصل إلى 64.17 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 37 سنتا بما يعادل 0.57 % ‎ليصل 65.72 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط مع تراجع المخاوف من فائض المعروض، بعدما استوعب المستثمرون قرار "أوبك+" بتقييد زيادات الإنتاج الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ48 سنتًا، أي ما يعادل 0.7%، لتصل إلى 65.93 دولارًا للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتًا، أو 0.8%، ليصل إلى 62.24 دولارًا للبرميل.