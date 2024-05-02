خام البصرة يهبط لليوم الثاني على التوالي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الخميس، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 82 سنتا ليصل الى 85.31 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 82 سنتا ليصل الى 88.51 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمي في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في سبعة أسابيع، بالتزامن مع آمال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وارتفاع المخزونات الأمريكية وحالة من عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.