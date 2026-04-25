خام البصرة ينهي الأسبوع على مكاسب

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة "الثقيل والمتوسط"، على مكاسب خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية لليوم الخامس على التوالي وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 2.50 دولار ليصل إلى 120.37 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 3.78 دولارات، بما يعادل 3.24%.

كما صعد خام البصرة المتوسط في ختام الجلسة بمقدار 2.50 دولار ليبلغ 122.47 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب أسبوعية قدرها 3.51 دولارات، أو ما يعادل 2.95%.

وعالمياً، ارتفع خام برنت بنسبة 0.9% إلى 106 دولارات للبرميل خلال تعاملات الجمعة، متجهاً نحو مكاسب أسبوعية تقارب 17%، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 96.5 دولاراً للبرميل بزيادة بلغت نحو 0.5%، مع مكاسب أسبوعية تقارب 15%.

ويأتي صعود الأسعار في ظل مخاوف من تأجيل عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج العربي نتيجة استمرار الضبابية بشأن المحادثات الأميركية الإيرانية.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تُسعّر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق متوسط خامي دبي وعُمان، بينما تُسعّر الصادرات إلى أوروبا بالاستناد إلى خام برنت مع علاوة أو خصم بحسب ظروف السوق، في حين تعتمد الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة على خام غرب تكساس الوسيط مع تعديلات سعرية مماثلة.