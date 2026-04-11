خام البصرة ينهي الأسبوع على مكاسب

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على مكاسب خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول له بمقدار 3.84 دولار ليصل إلى 114.97 دولاراً للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6.82 دولارا، أي ما يعادل 631.%.

كما ارتفع خام البصرة المتوسط في ختام الجلسة بمقدار 3.84 دولار ليبلغ 117.07 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية قدرها 6.82 دولارا، أو ما يعادل 6.19%، وذلك وسط مخاوف ⁠جديدة بشأن الإمدادات من السعودية والعبور المحدود للناقلات من مضيق هرمز، في ظل صمود الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الفورية سجل سعر الخام الأميركي 98.5 دولار للبرميل، بزيادة 0.67%، كما سجل خام برنت ارتفاعاً قدره 1.01% ليصل إلى 96.85 دولار للبرميل.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تسعر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط سعر خامي (دبي وعُمان)، من خلال جمع السعرين وقسمتهما على اثنين.

أما الشحنات المتجهة إلى أوروبا، فتسعر بالاستناد إلى خام برنت، مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق.

في حين يتم تسعير الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، أيضاً بعلاوة أو خصم.