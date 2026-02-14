خام البصرة ينهي الأسبوع على خسارة متأثراً بتراجع أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على خسارة أسبوعية، متأثرين بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 1.96 دولار ليصل إلى 62.53 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 82 سنتاً، أي ما يعادل 1.29%.

كما تراجع خام البصرة المتوسط في ختام الجلسة بمقدار 1.96 دولار ليبلغ 64.78 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية قدرها 1.02 دولار، أو ما يعادل 1.57%.

ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، وسط تقارير تشير إلى أن تحالف أوبك+ يميل إلى استئناف زيادات الإنتاج، ما ضغط على الأسعار.

كما تراجع قلق المستثمرين حيال احتمالات اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية أن يؤثر على الإمدادات، ما ساهم في تهدئة المخاوف في السوق.

وعلى المستوى العالمي، سجل خام برنت خسارة أسبوعية بنحو 1.5%، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2%، ليسجلا ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.