خام البصرة ينهي الأسبوع على خسارة

شفق نيوز- بغداد

أنهى خاما البصرة "الثقيل والمتوسط" تعاملات الأسبوع الماضي على خسارة، رغم تسجيلهما ارتفاعاً في آخر جلسة تداول.

وارتفع خام البصرة الثقيل في ختام الجلسة بمقدار 64 سنتاً ليصل إلى 67.47 دولاراً للبرميل، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 67 سنتاً، بما يعادل 0.98%.

كما صعد خام البصرة المتوسط بمقدار 34 سنتاً ليبلغ 70.39 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية قدرها 97 سنتاً، أو ما يعادل 1.38%.

وعالمياً، انخفضت أسعار النفط يوم أمس الجمعة بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما خفف المخاوف من احتمال اندلاع أعمال قتالية قد تعطل الإمدادات.

وخلال الأسبوع، يتجه خام برنت لتسجيل انخفاض بنسبة 1.8%، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتراجع بنحو 2.2%، ما يمحو جزءاً من المكاسب التي تحققت في الأسبوع السابق.