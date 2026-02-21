خام البصرة ينهي الأسبوع على ارتفاع كبير

شفق نيوز- بغداد

أغلق خاما البصرة "الثقيل والمتوسط"، على ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي، متأثرين بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 2.67 دولار ليصل إلى 68.14 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 5.61 دولاراً، أي ما يعادل 8.97%.

كما ارتفع خام البصرة المتوسط في ختام الجلسة بمقدار 2.67 دولار ليبلغ 70.39 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية قدرها 5.61 دولار، أو ما يعادل 8.66%.

وحامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر، متجهة نحو أول مكسب أسبوعي لها في ثلاثة أشهر وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صراع بعد أن قالت واشنطن إن طهران ستعاني إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن أنشطتها النووية في غضون أيام.

وخلال الأسبوع، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.1% ، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5%.