خام البصرة ينهي الأسبوع بمكاسب طفيفة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة، مع نهاية الأسبوع، مكاسب طفيفة بعد أن قلّصت السعودية وروسيا الإمدادات.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 48 سنتا، ليصل الى 78.04 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 2 سنت، بما يعادل 0.03%.

وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 84 سنتا ليصل إلى 81.69 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 60 دولار او ما يعادل 0.74%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 1.43 دولارا ليصل الى 81.07 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.2 دولار او ما يعادل 1.5%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1٫42 دولارا ليصل الى 77.07 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.21 دولارات أو ما يعادل 4.35% .

وأعلنت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، هذا الشهر زيادة تخفيضات الإنتاج النفط المعمول بها منذ نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي مما يقدم مزيدًا من الدعم لأسعار الخام.