خام البصرة يلامس 76 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر نفط البصرة الخفيف والثقيل، يوم السبت، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، واسعار سلة اوبك قبل اغلاقها.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.68 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.13%، وارتفع الخام الثقيل إلى 71.19 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.12%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط السعودي الخفيف 74.83 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 69.70 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.78 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 74.12 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.16 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.45 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية ليغلق خام برنت عند 76.17 دولاراً، وخام غرب تكساس عند 75.16 دولاراً للبرميل.