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خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-01T08:26:33+0000
خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.51 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.60%، وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 71.03 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.88%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك ، حيث سجل سعر النفط السعودي الخفيف 74.65 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 69.70 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.78 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 74.12 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.16 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.45 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية الخميس ليبلغ خام برنت 74.69 دولاراً، وخام غرب تكساس 73.59 دولاراً للبرميل

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