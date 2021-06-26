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خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-26T08:59:10+0000
خام البصرة يقفز ويلامس 76 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، ليلامس 76 دولاراً للبرميل بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، قبل إغلاقه أمس الجمعة .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.87 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.45%، فيما ارتفع ايضا خام البصرة الثقيل إلى 71.06 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.07%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 74.71 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 74.33 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 74.99 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 75.09 دولاراً، وجيراسول الانغولي 75.23 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية ليغلق خام برنت 76.18 دولاراً، وخام غرب تكساس 74.05 دولاراً للبرميل.

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