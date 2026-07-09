خام البصرة يقفز بأكثر من 8% بعد الضربات الأميركية على إيران

شفق نيوز- البصرة

قفزت أسعار خام البصرة بأكثر من 8%، يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية عقب الضربات الأميركية على إيران، وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.

وارتفع خام البصرة الثقيل بنسبة 8.49% ليصل إلى 49.22 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام البصرة المتوسط بنسبة 8.11% مسجلاً 51.32 دولاراً للبرميل.

كما ارتفع خام برنت إلى 78.92 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.15%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 74.40 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنسبة 1.20%.

وشملت موجة الصعود أيضاً سلة أوبك التي ارتفعت إلى 72.36 دولاراً للبرميل، فيما قفز خام مربان الإماراتي بنسبة 6.67% ليبلغ 73.57 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار المخاوف من تأثير التصعيد العسكري على إمدادات النفط في المنطقة.