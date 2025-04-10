خام البصرة يفقد أكثر من 3 دولارات وسط تراجع عالمي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس، بما يزيد عن 5%، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء التجاريين، وما تلاه من مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأظهرت البيانات أن خام البصرة الثقيل انخفض بمقدار 3.29 دولارات، أو ما يعادل 5.50%، ليصل إلى 56.49 دولاراً للبرميل.

كما انخفض خام البصرة المتوسط بمقدار 3.29 دولارات، أو ما يعادل 5.24%، ليصل إلى 59.54 دولاراً للبرميل.

وتأتي هذه التراجعات في أسعار خام البصرة وسط انخفاض أسعار النفط عالمياً في الأيام الأخيرة، حيث أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسه على توقعات الطلب على النفط. بالإضافة إلى ذلك، أدى قرار منظمة أوبك بإعادة بعض إنتاجها إلى السوق إلى زيادة القلق بشأن تخمة المعروض.

وسجل خام برنت اليوم 64.71 دولاراً، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي 61.70 دولاراً.