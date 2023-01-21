خام البصرة يغلق على مكاسب كبيرة في اسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 4% بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 2.17 دولار ليصل الى 76.61 دولارا، وسجلت مكاسب اسبوعية بلغت 3.23 دولارات، بما يعادل 4.4 %.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة أمس الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 1.47 دولار ليصل الى 87.63 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.35 دولار أو ما يعادل 2.76 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 98 سنتا ليصل الى 81.31 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 1.45 دولار او ما يعادل 1.82.% .

وشهد أسعار النفط الخام ارتفاعا على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركي بصورة قليلة.