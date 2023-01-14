خام البصرة يغلق على مكاسب كبيرة في اسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 7% بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 95 سنتا ليصل الى 73.38 دولارا، وسجلت مكاسب اسبوعية بلغت 4.96 دولارات بما يعادل 7.25 %.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع ايضاً بمقدار 1.25 دولار ليصل الى 85.28 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6.71 دولارات أو ما يعادل 8.54 %.

كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.47 دولار ليصل الى 79.86 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 6.09 دولارات أو ما يعادل 8.26.% .

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أقل حدة.