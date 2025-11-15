خام البصرة يغلق على مكاسب طفيفة خلال أسبوع

شفق نيوز- البصرة

اغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على مكاسب طفيفة خلال أسبوع.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة، ارتفاعاً بلغ 1.06 دولار ليصل إلى 62.07 دولار بمكاسب أسبوعية بلغت 34 سنتا او ما يعادل 0.55%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 1.06 دولار ليصل الى 63.92 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 34 سنتا او 0.53 %،

وارتفعت أسعار النفط عالميا مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات بعد هجوم أوكراني على مستودع نفطي روسي الذي يعتبر أحد أهم المراكز الروسية للطاقة.

وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 1.19%، بينما حقق الخام الامريكي مكاسب أسبوعية بنحو 0.57%.