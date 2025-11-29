خام البصرة يغلق على مكاسب أسبوعية

شفق نيوز- البصرة

اغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على مكاسب خلال الأسبوع المنصرم.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 68 سنتا ليصل الى 60.34 دولار وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 75 سنتا او ما يعادل 1.26%

كما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 68 سنتا ليصل الى 61.34 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 75 سنتا او 1.22 %،

ويتجه الخامان برنت والأميركي نحو تكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2023 إذ يؤثر ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار، على الرغم من ارتفاعهما بأكثر من 1% خلال الأسبوع.